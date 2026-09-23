Mariana Carvalho defende que população que precisa de atendimento médico não pode passar horas na estrada

Uma ambulância para buscar quem precisa de atendimento, um respirador em um hospital do interior, equipamentos para uma UBS ou um aparelho capaz de antecipar um diagnóstico. É nesse tipo de entrega que Mariana Carvalho (Republicanos) sustenta uma das principais bandeiras de sua candidatura ao Senado.

Segundo levantamento da campanha, durante seus oito anos como deputada federal, R$ 238.067.731,29 foram destinados à saúde de Rondônia, alcançando desde a atenção básica até hospitais, maternidades, atendimento oncológico, saúde mental e unidades de municípios do interior.

“Eu conheço o que significa uma família sair de madrugada, pegar horas de estrada e chegar a outra cidade porque não encontrou perto de casa o exame ou o especialista que precisava. Foi por isso que, como deputada, coloquei tanto recurso na saúde de Rondônia. No Senado, quero avançar e fazer o atendimento chegar mais perto, fortalecer os hospitais do interior e garantir que morar longe da capital não signifique ter menos direito à saúde. Quem já está enfrentando uma doença precisa de cuidado, não de mais sofrimento no caminho”, afirma Mariana.

O legado passa por estruturas como Hospital de Amor, Santa Marcelina, Maternidade Mãe Esperança, Cemetron e Hospital de Base, além do Barco Hospital para comunidades ribeirinhas, CAPS, ambulâncias, respiradores e dezenas de unidades básicas espalhadas pelo estado. Só em Porto Velho, o levantamento registra mais de R$ 164,8 milhões.

No interior, os recursos chegaram a hospitais e unidades de cidades como Vilhena, Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, Cacoal, Guajará-Mirim, Rolim de Moura e dezenas de outros municípios. A atenção materno-infantil também aparece como uma continuidade dessa atuação, incluindo investimentos anteriores na Maternidade Mãe Esperança.

Agora, a Agenda 100 da candidata transforma essa experiência em compromissos para o Senado. Na bandeira Saúde Mais Perto, Mariana propõe buscar recursos para ampliar exames, especialistas e cirurgias no interior, fortalecer a telessaúde, regionalizar tratamentos recorrentes e melhorar a conectividade das unidades.

O plano também inclui atenção materno-infantil, políticas para autismo e doenças raras e a defesa do chamado Custo Amazônia, para que as grandes distâncias e os custos logísticos de Rondônia sejam considerados no financiamento federal da saúde.