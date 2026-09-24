Fortalecimento da agricultura familiar ganha espaço na agenda de Ederson Deiró

O fortalecimento da agricultura familiar está entre as pautas apresentadas por Ederson Deiró, candidato a deputado federal pelo Republicanos. Para ele, apoiar os pequenos produtores significa também fortalecer a economia dos municípios do interior e ampliar oportunidades de geração de renda.

A atividade rural enfrenta desafios relacionados ao acesso a crédito, assistência técnica, equipamentos e comercialização. No Cone Sul, esses fatores podem influenciar diretamente a capacidade das famílias de ampliar a produção.

Deiró defende uma maior aproximação dos produtores com programas federais. A proposta envolve facilitar o acesso a linhas de financiamento e iniciativas voltadas à mecanização, tecnologia e assistência técnica.

A comercialização também aparece como um dos pontos da agenda. Para o candidato, é necessário criar condições para que o produtor não fique limitado à produção, mas consiga acessar mercados e agregar valor ao que é produzido.

Segundo Deiró, a agricultura familiar deve ser considerada parte estratégica do desenvolvimento do interior. A proposta é buscar políticas que contribuam para aumentar a produtividade e a renda das famílias que vivem da atividade rural.