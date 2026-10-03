Caminhão avança preferencial e faz motociclista colidir contra poste no bairro 5º BEC em Vilhena

Um motociclista ficou gravemente ferido após perder o controle do veículo e colidir contra um poste de energia elétrica no cruzamento da Avenida Washington Luís com a Rua Manaus, no bairro 5º BEC, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a colisão ocorreu quando o motorista de um caminhão basculante branco avançou a sinalização de parada obrigatória ao cruzar a avenida.

Uma motoneta Honda Biz vermelha, que transitava no sentido Centro, teve sua trajetória preferencial subitamente obstruída.

Para evitar o impacto direto contra o caminhão, o condutor da motoneta realizou uma manobra brusca de desvio. Durante a tentativa, o pneu dianteiro da moto atingiu o meio-fio, fazendo com que o veículo perdesse a estabilidade e colidisse violentamente contra um poste de sustentação da rede elétrica.

Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos na face, apresentando sangramento nasal e hematomas na região dos supercílios.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar realizou o atendimento pré-hospitalar e conduziu a vítima ao Hospital Regional de Vilhena, onde ela deu entrada em estado de inconsciência, não sendo possível colher sua versão sobre o sinistro naquele momento.

O motorista do caminhão permaneceu no local durante todo o atendimento e prestou esclarecimentos à guarnição policial.

A motoneta foi entregue a um parceiro de trabalho da vítima, e os dados da ocorrência foram registrados para posterior apreciação das autoridades de trânsito e realização de laudo indireto.