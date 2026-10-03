Homem desiste de contratar acompanhante e passa a ser extorquido e ameaçado de morte em Vilhena

Um homem procurou a Polícia Militar em Vilhena para registrar uma ocorrência de extorsão e ameaça de morte após desistir de contratar serviços de acompanhante pela internet.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima relatou que, na semana anterior, sob efeito de bebida alcoólica, acessou um site de anúncios e iniciou conversa com uma mulher.

Posteriormente, decidiu não efetivar a contratação nem usufruir dos serviços, deixando de responder às mensagens e apagando o histórico do aplicativo.

No entanto, o morador começou a receber chamadas e mensagens no WhatsApp de indivíduos que se identificaram como membros de uma organização criminosa.

Sob forte coação e constantes ameaças à sua vida, os estelionatários passaram a exigir a transferência de valores em dinheiro para ressarcir um suposto prejuízo decorrente do serviço cancelado.

Diante do temor por sua integridade física, a vítima acionou a polícia para formalizar o registro do caso.

A Polícia Civil investigará os números telefônicos e as contas indicadas para identificar os autores do golpe do falso cancelamento.