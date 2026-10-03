Mulher esfaqueia companheiro no peito no bairro Barão do Melgaço III e liga para a polícia para confessar o crime em Vilhena

Uma mulher foi presa em flagrante na noite de ontem após esfaquear o próprio companheiro no tórax, na altura do coração, durante um desentendimento no bairro Barão do Melgaço III, em Vilhena.

A própria autora do crime acionou a Polícia Militar pelo número 190 para relatar o ocorrido e confessar o golpe.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os policiais militares deslocaram-se imediatamente até o endereço e foram recebidos pela mulher, que confirmou ter desferido a facada após uma discussão entre o casal.

Ao entrarem no imóvel, os agentes encontraram o homem inconsciente e apresentando intenso sangramento.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado com urgência e prestou os primeiros socorros à vítima, encaminhando-a ao Hospital Regional. Devido à gravidade do ferimento próximo ao coração, o homem precisou ser intubado na sala de emergência.

Durante a abordagem, os policiais observaram que a mulher apresentava uma escoriação na região da testa. Ela alegou ter sido atingida por um soco desferido pela vítima durante o bate-boca, o que teria motivado sua reação.

No interior da residência, a guarnição apreendeu a faca utilizada no crime e observou que a geladeira da casa possuía diversas perfurações antigas feitas por instrumento perfurocortante, sinalizando episódios anteriores de violência.

Em consulta aos sistemas de segurança, verificou-se que a mulher já possuía registro policial anterior por lesão corporal praticada contra o mesmo companheiro.

A mulher recebeu voz de prisão por tentativa de homicídio e foi conduzida à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com a arma apreendida, para a formalização do flagrante pela Polícia Civil.