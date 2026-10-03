VÍDEO: confusão em praça deixa dois feridos por tiro e objeto cortante em Cerejeiras

Duas pessoas ficaram feridas após uma confusão generalizada registrada na Praça dos Pioneiros, na região central do município de Cerejeiras.

O episódio envolveu agressões com arma de fogo e objeto perfurocortante.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição da Polícia Militar foi acionada para averiguar uma briga no local.

Ao chegarem à praça, os policiais foram informados por populares que uma das vítimas, atingida por um disparo de arma de fogo no tórax, já havia sido socorrida por terceiros e transportada em um veículo particular ao hospital da cidade.

A segunda vítima permaneceu no local recebendo os primeiros socorros de uma equipe do Corpo de Bombeiros, sendo posteriormente encaminhada ao Hospital São Lucas. O homem apresentava perfurações e cortes nas costas e na região posterior do braço direito, provocados por golpe de faca ou gargalo de garrafa quebrada durante o confronto.

Segundo testemunhas e informações preliminares colhidas no local, o autor do disparo de arma de fogo fugiu logo após o crime na garupa de uma motocicleta Honda CG Titan de cor vermelha. Outras pessoas presentes no momento do tumulto também teriam participado das agressões físicas.

A Polícia Militar realizou patrulhamento e diligências por diversos bairros de Cerejeiras no intuito de localizar os suspeitos e os objetos utilizados no crime, mas ninguém foi preso até a conclusão do boletim de ocorrência.

Imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais localizados nos arredores da praça deverão ser recolhidas e analisadas pela Polícia Civil para identificar todos os envolvidos e esclarecer a motivação da briga.

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