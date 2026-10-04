1° TURNO: vilhenenses enfrentam longas filas em locais de votação nas primeiras horas deste domingo; entenda motivo

Os vilhenenses estão enfrentando longas filas em alguns locais de votação nas primeiras horas deste domingo, 4 de outubro, durante o primeiro turno das Eleições Gerais de 2026.

No Colégio Militar Dom Pedro II, antigo Cecília Meireles, no bairro Bodanese, todas as seções registram filas em frente aos locais de votação. A movimentação é intensa e as filas se estendem pelos corredores da unidade escolar. A espera também é registrada em praticamente todas as seções do colégio.

Em outros locais, porém, o fluxo ocorre de maneira mais rápida. Na Escola Noeme Barros, por exemplo, a votação acontece com maior agilidade, conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia.

Um dos principais motivos para a formação das filas é o tempo necessário para a votação. Neste primeiro turno, o eleitor precisa escolher candidatos para seis cargos: deputado federal, deputado estadual, dois senadores, governador e presidente da República.

Ao todo, são necessários 19 algarismos para concluir a votação: quatro para deputado federal, cinco para deputado estadual, três para o primeiro senador, três para o segundo senador, dois para governador e dois para presidente.

A necessidade de escolher dois senadores neste pleito também aumenta o tempo de permanência de cada eleitor diante da urna eletrônica. Além disso, a identificação biométrica e a conferência dos dados podem contribuir para um fluxo mais lento, especialmente nos horários de maior movimento.

Outro fator é que o uso de celular é proibido na cabine de votação. Com isso, eleitores que não estiverem com os números dos candidatos anotados podem levar mais tempo para lembrar ou consultar a chamada “colinha” antes de entrar na cabine.

Por isso, a recomendação é que o eleitor leve uma colinha com os números dos candidatos, facilitando e agilizando o processo de votação.

Em Rondônia, o horário oficial de votação é das 7h às 16h. Quem estiver na fila até o encerramento do horário de votação terá o direito de votar garantido.