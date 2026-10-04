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domingo, 04 de outubro de 2026.

Acompanhe a apuração das eleições 2026 em tempo real

Ferramenta permitirá o monitoramento da contagem de votos, ao vivo,
Vilhena, município polo do Cone Sul de Rondônia / Foto: Divulgação

O Extra de Rondônia disponibiliza ferramenta de acompanhamento em tempo real, com a apuração dos votos das eleições de 2026.

Os leitores terão acesso aos dados oficiais de totalização de votos disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) diretamente na primeira página do site.

Além dos números nacionais, será possível acompanhar a apuração nos estados e no Distrito Federal.

A ferramenta permitirá o monitoramento da contagem de votos, ao vivo, para os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

Acompanhe abaixo:

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