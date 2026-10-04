Cone Sul muda representantes, mas mantém três deputados estaduais na Assembleia Legislativa de Rondônia

A totalização das eleições deste domingo, 4 de outubro, confirmou que a região Cone Sul de Rondônia terá novamente três representantes na Assembleia Legislativa de Rondônia, mas com mudanças na composição.

Luizinho Goebel foi reeleito para o sexto mandato, enquanto Laércio Torres e Wiveslando Neiva foram eleitos pela primeira vez para o Parlamento estadual, ocupando as cadeiras que deixam de ser representadas por outros nomes da região. Luizinho e Laércio moram em Vilhena, enquanto que Wiveslando tem como domicílio o município de Cerejeiras.

Luizinho Goebel obteve 25.915 votos, enquanto Wiveslando Neiva recebeu 18.610 votos e Laércio Torres conquistou 14.043 votos.

Wiveslando Neiva, de Cerejeiras, dará continuidade à representação da família Neiva na Assembleia, sucedendo o pai, Ezequiel Neiva, que não disputou o pleito eleitoral.

Laércio Torres, ex-secretário de Obras de Vilhena, também estreia no Legislativo estadual. A eleição ocorreu durante uma campanha marcada pelo grave acidente sofrido pelo candidato, que precisou seguir na disputa enquanto passava por tratamento e recuperação.

O resultado também encerra a presença da família Donadon na Assembleia Legislativa. Rosangela Donadon, que buscava o quarto mandato, recebeu 13.753 votos e ficou como primeira suplente do PRD. Apesar da votação, não conquistou uma das cadeiras destinadas ao partido na nova composição.

Rosangela exerceu três mandatos consecutivos, dando continuidade à trajetória da família Donadon no Parlamento estadual. Antes dela, Marcos Donadon ocupou uma cadeira na Assembleia por cinco mandatos.