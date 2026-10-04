Facebook Instagram
domingo, 04 de outubro de 2026.

Eliton Costa destaca experiência durante campanha, demonstra confiança e vota em Vilhena

Eliton voou na Escola Álvares de Azevedo / Foto: Divulgação

O vereador e candidato a deputado estadual pelo Republicanos, Eliton Costa, votou na manhã deste domingo (4), na Escola Álvares de Azevedo, no centro da cidade de Vilhena, durante o primeiro turno das Eleições 2026.

Após votar, Eliton afirmou estar confiante e avaliou de forma positiva o período de campanha. Segundo ele, a caminhada eleitoral proporcionou uma aproximação ainda maior com a população e permitiu conhecer de perto diferentes demandas e realidades.

O candidato destacou que essa proximidade foi importante para sua experiência política e reforçou sua disposição para, caso seja eleito, assumir o desafio de representar Vilhena e os municípios do Cone Sul na Assembleia Legislativa de Rondônia.

Eliton também afirmou que encerra a campanha satisfeito com o trabalho realizado e agora aguarda a manifestação dos eleitores nas urnas.

Compartilhe:
Últimas notícias
© 2008-2026 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.

ATENÇÃO

Proibido copiar conteúdo desta página!