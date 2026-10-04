Em vídeo, Luizinho Goebel agradece aos rondonienses pela votação e fala sobre sexto mandato

Em vídeo divulgado nas redes sociais após o resultado das eleições, o deputado estadual Luizinho Goebel agradeceu aos rondonienses pelo apoio recebido durante a campanha e pela expressiva votação nas urnas.

Na gravação, o parlamentar destacou a confiança dos eleitores e afirmou que está preparado para assumir o sexto mandato na Assembleia Legislativa de Rondônia. Luizinho também disse que pretende ampliar o trabalho realizado e continuar atuando em favor do Estado.

O deputado agradeceu ainda aos eleitores, apoiadores e a todos que participaram de sua campanha, ressaltando que a votação recebida representa uma responsabilidade para o próximo mandato.

Luizinho Goebel foi reeleito para a Assembleia Legislativa e continuará entre os representantes do Cone Sul na próxima legislatura. (Assista ao vídeo abaixo).