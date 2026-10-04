Fernando Máximo já está eleito e Bruno Scheid está muito próximo da vitória ao Senado em RO

O candidato Fernando Máximo, do PL, já está eleito para representar Rondônia no Senado Federal. O também candidato do PL, Bruno Scheid, está muito próximo de confirmar a segunda vaga destinada ao estado.

Com a apuração avançada neste domingo (4), Fernando Máximo mantém a liderança na disputa, enquanto Bruno Scheid aparece na segunda colocação, com vantagem sobre os demais concorrentes.

Na terceira posição está a candidata Silvia Cristina.

A apuração dos votos continua em andamento, e Bruno Scheid aguarda a conclusão da totalização para confirmar oficialmente sua eleição ao Senado Federal.