Fúria não chega ao Governo, mas elege esposa Joliane para Câmara Federal e reelege aliado Cassio à ALE em RO

Embora tenha sido derrotado na disputa pelo Governo de Rondônia ainda no primeiro turno, Adaílton Fúria (PSD) encerra a eleição com resultados que reforçam sua presença no cenário político estadual.

O grupo político ligado ao candidato conseguiu eleger nomes próximos a Fúria. Entre eles está sua esposa, Joliane Fúria (PSD), eleita deputada federal e apontada como a candidata mais votada do PSD na disputa para a Câmara dos Deputados. A candidatura de Joliane foi construída ao longo de uma campanha que percorreu diferentes regiões do estado.

Outro resultado importante para o grupo foi a reeleição do deputado estadual Cássio Gois, que foi vice-prefeito de Cacoal durante a primeira gestão de Adaílton Fúria. Ao longo da campanha, os dois apareceram juntos em diferentes atividades políticas, incluindo eventos de campanha em municípios da região.

Na disputa pelo Governo, Adaílton Fúria terminou em segundo lugar, com 19,31% dos votos válidos, atrás de Marcos Rogério, que foi eleito no primeiro turno com 57,02%, conforme os dados da apuração.

O resultado eleitoral, portanto, combina a derrota de Fúria na disputa majoritária com a eleição de nomes ligados ao seu grupo político para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia Legislativa, mantendo sua atuação no cenário político de Rondônia.