Lúcio Mosquini é reeleito deputado federal com votação histórica em Rondônia

O deputado federal Lúcio Mosquini (PL) foi reeleito para a Câmara dos Deputados neste domingo (4) e alcançou uma votação expressiva em Rondônia.

Com cerca de 98% das urnas apuradas, Mosquini já ultrapassava a marca de 155 mil votos, resultado que representa uma das maiores votações de sua trajetória política no estado.

Com a reeleição confirmada, Lúcio Mosquini seguirá representando Rondônia na Câmara dos Deputados na próxima legislatura. A totalização dos votos ainda prossegue pela Justiça Eleitoral.