Natan Donadon vota na escola Álvares de Azevedo e acompanha apuração em Vilhena

Candidato a deputado federal, Natan Donadon votou por volta das 12h deste domingo, 4 de outubro, na escola Álvares de Azevedo, em Vilhena.

Natan compareceu à seção eleitoral acompanhado do neto, Rafael Donadon Leão, e exerceu seu direito ao voto.

Após a votação, o candidato demonstrou otimismo em relação ao resultado das eleições e informou que acompanhará a apuração em casa, ao lado de familiares e amigos.

Natan destacou a importância do processo eleitoral, classificando a eleição como uma verdadeira festa da democracia, e reforçou a importância de os eleitores cumprirem seu dever de votar.

Confiante em sua candidatura, Natan também agradeceu, mais uma vez, o apoio recebido ao longo da campanha e a todos que contribuíram para sua caminhada eleitoral.