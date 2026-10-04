Rondônia define oito deputados federais; cinco são reeleitos e três chegam pela primeira vez à Câmara

Rondônia definiu neste domingo (4) os oito deputados federais que irão representar o Estado na Câmara dos Deputados a partir da próxima legislatura.

Com 100% das urnas apuradas, o resultado manteve cinco parlamentares que já ocupavam cadeiras em Brasília e promoveu a entrada de três novos nomes na bancada federal.

O candidato mais votado foi Lúcio Mosquini, do PL, que conquistou 158.421 votos. Ele foi seguido pelo também deputado federal Coronel Chrisóstomo, do PL, com 51.487 votos. Thiago Flores, do União Brasil, recebeu 43.143 votos e também garantiu a reeleição.

Entre os novos nomes que passam a integrar a bancada está Joliane Fúria, do PSD, que recebeu 42.528 votos e conquistou uma das oito cadeiras destinadas a Rondônia. Sofia Andrade, do PL, foi eleita com 37.984 votos, enquanto Dr. Jaime Gazola, do Podemos, obteve 35.398 votos e também assegurou uma vaga na Câmara.

Completam a bancada eleita Cristiane Lopes, do Podemos, com 37.005 votos, e Maurício Carvalho, do União Brasil, com 36.242 votos. Os dois foram reeleitos para um novo mandato. Dessa forma, a bancada federal de Rondônia terá três representantes do PL, dois do União Brasil, dois do Podemos e um do PSD.

O resultado também modifica parcialmente a composição que representará Rondônia em Brasília. Além dos cinco parlamentares que permanecem, Joliane Fúria, Sofia Andrade e Dr. Jaime Gazola passam a ocupar as três vagas que ficaram abertas em relação à bancada eleita em 2022. Fernando Máximo, Sílvia Cristina e Rafael Fera deixam a Câmara dos Deputados ao final do atual mandato.

A eleição foi definida pelo sistema proporcional, no qual a distribuição das oito cadeiras considera o desempenho dos partidos e a votação dos candidatos. Ao todo, Rondônia registrou 932.939 votos válidos para deputado federal, segundo os dados da totalização.

Os novos deputados federais deverão assumir os mandatos em fevereiro de 2027, dando início a uma nova composição da representação de Rondônia na Câmara dos Deputados.