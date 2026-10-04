Suspeitos em moto com placa dobrada fogem da PM, chutam viatura e entram em mata após queda em Vilhena

Dois homens fugiram da Polícia Militar após uma perseguição policial no trânsito de Vilhena.

Durante a tentativa de fuga, o garupa chegou a desferir um chute contra a viatura oficial antes da queda da motocicleta.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento ostensivo quando avistou a motocicleta Honda Titan 150, de cor preta e placa de Comodoro (MT), transitando com a placa de identificação dobrada para dificultar a leitura.

Ao receberem ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, os ocupantes desobedeceram e iniciaram fuga em alta velocidade.

O condutor avançou vias preferenciais e realizou manobras perigosas pelo trânsito urbano, colocando pedestres e outros motoristas em risco.

Durante o acompanhamento tático, quando a viatura se aproximou do veículo, o garupa deu um chute no para-lama dianteiro direito da viatura, causando um amassamento na lataria. Em seguida, o condutor perdeu o controle da moto, e ambos caíram no asfalto.

Após a queda, a dupla abandonou o veículo danificado e fugiu a pé em direções opostas. Um dos suspeitos correu em direção a uma área de vegetação e levou a mão à cintura.

Diante do gesto suspeito e da potencial ameaça, o policial efetuou um disparo de munição menos letal (elastômero/bala de borracha) utilizando espingarda calibre 12.

Apesar da intervenção, o homem transpôs uma cerca e se escondeu na mata. O segundo suspeito também não foi localizado.

A motocicleta, que sofreu avarias severas no painel, guidão, tanque, farol e carenagem, foi recolhida e encaminhada ao pátio da Ciretran.

As avarias na viatura policial foram registradas, e o caso foi encaminhado para a Polícia Civil.