Veja quem são os 24 deputados estaduais eleitos e a votação de cada um em Rondônia

A totalização das eleições, deste domingo, 4 de outubro, definiu os 24 deputados estaduais que irão compor a Assembleia Legislativa de Rondônia a partir da próxima legislatura.

O resultado apresenta uma combinação de parlamentares reeleitos e novos nomes, além de mudanças na representação de algumas regiões do Estado.

O candidato mais votado para deputado estadual foi Laerte Gomes, do PSD, com 32.240 votos. Na sequência aparecem Nim Barroso, do PL, com 29.588 votos; Cássio Gois, do PSD, com 28.910; Delegado Lucas Torres, do PL, com 28.229; Jean Mendonça, do PL, com 26.093; e Luizinho Goebel, do PL, com 25.915 votos.

Também foram eleitos Ismael Crispin, do PP, com 24.841 votos; Cláudia de Jesus, do PT, com 24.333; Paulo Moraes Jr., do Podemos, com 23.377; Dra. Taíssa Sousa, do PL, com 22.249; Edevaldo Neves, do PRD, com 21.749; Alan Queiroz, do PL, com 20.820; Dr. Luís do Hospital, do Novo, com 20.617; e Pedro Fernandes, do PRD, com 20.077 votos.

Completam a relação dos eleitos Wiveslando Neiva, do PL, com 18.610 votos; Jean Oliveira, do PRD, com 18.489; Ninho Testoni, do PL, com 18.353; Alex Redano, do Republicanos, com 15.707; Jurandir Oliveira, do PSD, com 15.062; Delegado Araújo, do PP, com 14.795; Laércio Torres, do Avante, com 14.043; Fátima Cleide, do PT, com 13.856; Marcelo Cruz, do Avante, com 12.046; e Fernando Silva, do Republicanos, com 10.275 votos.