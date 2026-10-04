Vilhenense Laércio Torres lidera votação do Avante e fica virtualmente eleito para a Assembleia Legislativa de RO

Com cerca de 98% das urnas apuradas em Rondônia, o vilhenense Laércio Torres (Avante) aparece como o candidato mais votado do partido e está virtualmente eleito para uma vaga na Assembleia Legislativa de Rondônia.

A candidatura de Laércio ganhou destaque durante a reta final da campanha após o candidato sofrer um grave acidente há cerca de três semanas. Desde então, ele passou a utilizar cadeira de rodas e manteve a mobilização eleitoral, contando também com o apoio e a articulação política do prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro.

Com a apuração avançada, Laércio se consolida entre os candidatos com votação suficiente para conquistar uma cadeira no Legislativo estadual. A confirmação oficial depende da conclusão da totalização pela Justiça Eleitoral, que é responsável pela divulgação dos resultados finais.

O Avante também trabalha com a possibilidade de conquistar mais uma vaga na Assembleia. Segundo o presidente estadual da legenda, Jair Montes, o partido deverá garantir também a reeleição do deputado Marcelo Cruz.

A eventual eleição de Laércio Torres representa a presença de mais um nome de Vilhena na Assembleia Legislativa, com a expectativa de que o novo deputado passe a representar o município e a região do Cone Sul no Parlamento estadual.