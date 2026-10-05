2ª edição do Garota Park Shopping está com inscrições abertas em Vilhena; confira

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do concurso “Garota Park Shopping Vilhena”, evento organizado pela Voggue Models, sob a coordenação de Raquel Gregório, em Vilhena.

Na categoria principal, podem participar mulheres com idade entre 18 e 30 anos. A vencedora receberá uma premiação de R$ 3 mil.

O concurso também contará com a categoria Teen, destinada a adolescentes de 13 a 17 anos, cuja vencedora será premiada com R$ 1 mil.

Segundo a organização, o objetivo é valorizar a beleza, a desenvoltura e o talento das participantes, além de promover integração e oportunidades no segmento da moda e dos eventos.

As inscrições seguem abertas até o dia 28 de outubro e podem ser realizadas por meio do formulário disponibilizado pela organização: Formulário de Inscrição do Concurso Garota Park Shopping.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 9 8419-2632, com Raquel Gregório.