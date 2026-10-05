Baixa votação marca desempenho de ex-prefeito de Colorado e vice-prefeito de Vilhena na disputa por vaga na Assembleia em RO

Dois nomes com trajetória política conhecida no Cone Sul de Rondônia terminaram a eleição para deputado estadual com pouco mais de 1,3 mil votos cada.

O vice-prefeito de Vilhena, Aparecido Donadoni, candidato pelo Republicanos, recebeu 1.324 votos, enquanto o ex-prefeito de Colorado do Oeste, Professor Ribamar, do PSD, obteve 1.337 votos.

Aparecido Donadoni, atual vice-prefeito de Vilhena, disputou uma vaga na Assembleia Legislativa de Rondônia pelo Republicanos. Ele possui trajetória política no município e foi eleito vice-prefeito de Vilhena nas eleições de 2020 e novamente em 2024.

Já o Professor Ribamar, nome conhecido em Colorado do Oeste, também não conseguiu votação suficiente para conquistar uma das cadeiras destinadas a Rondônia. Filiado ao PSD, José Ribamar de Oliveira foi prefeito de Colorado do Oeste por dois mandatos, em 2017-2020 e 2021-2024, antes de disputar novamente uma eleição estadual.

Nas eleições municipais anteriores, Ribamar havia sido eleito prefeito de Colorado do Oeste em 2016, com 4.519 votos, e reeleito em 2020, com 3.895 votos. Na disputa deste ano para deputado estadual, porém, terminou com 1.337 votos.

Os resultados de Donadoni e Professor Ribamar integram o desempenho dos candidatos do Cone Sul que buscaram espaço na Assembleia Legislativa nas eleições de 2026, em uma disputa que teve diversos nomes da região concorrendo às cadeiras do Legislativo estadual.