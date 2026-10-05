Ciclista é ameaçado de morte e tem celular roubado na Avenida Brasília em Vilhena

Um jovem teve o aparelho celular roubado na Avenida Brasília, no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena, após ser abordado e ameaçado de morte por um criminoso em uma motocicleta.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima transitava de bicicleta em companhia de um familiar no sentido à Avenida Melvin Jones, quando foi surpreendida pelo suspeito, que ocupava uma motocicleta Yamaha preta em mau estado de conservação.

Ao emparelhar com os ciclistas, o homem simulou estar armado e anunciou o assalto, fazendo graves ameaças e exigindo a entrega dos pertences. Intimidada pela abordagem agressiva, a vítima entregou um aparelho celular da marca Apple com capinha branca.

Logo após tomar o objeto, o assaltante acelerou a motocicleta e fugiu em direção ao Setor 8, na região do bairro Bela Vista.

A Polícia Militar foi acionada, colheu as características do suspeito e realizou buscas por diversas vias da região, mas o autor do crime e o aparelho roubado ainda não foram localizados.

A ocorrência foi registrada para investigação da Polícia Civil.