Cone Sul amarga novo revés nas urnas e continua sem deputado federal; veja votação dos candidatos nos municípios

O Cone Sul de Rondônia, que há 13 anos está sem um representante na Câmara Federal, continuará sem um parlamentar eleito diretamente pela região.

As candidaturas locais lançadas para a disputa deste ano não alcançaram uma das oito vagas destinadas ao estado, mantendo a região fora da bancada federal na próxima legislatura.

Natan Donadon, de Vilhena, foi o candidato do Cone Sul com a maior votação geral, com 10.020 votos. Na sequência aparecem Dra. Vera Paixão, também de Vilhena, com 6.615 votos; Dhonatan Pagani, ex-vereador de Vilhena, com 4.258; Dr. Lucas Donadon, com 3.567; Ederson Deiró, com 2.215; André Brito, com 260; e Magnólia Santos, com 71 votos.

A votação nos municípios do Cone Sul, porém, mostra diferenças importantes entre as candidaturas locais e os candidatos que conquistaram uma das oito vagas de Rondônia. Em Vilhena, por exemplo, Lúcio Mosquini (campeão no Estado com 158.421 votos) foi o candidato mais votado para deputado federal, com 6.179 votos. Natan Donadon apareceu logo atrás, com 6.137, seguido por Vera Paixão, com 5.810, e Dhonatan Pagani, com 2.826.

Em Cabixi, Natan Donadon alcançou 2.093 votos, enquanto Lúcio Mosquini teve 1.000. Dhonatan Pagani recebeu 49 votos e Vera Paixão, 30. Já em Cerejeiras, Mosquini liderou a votação com 3.657 votos, seguido por Natan Donadon, com 1.188. Pagani teve 260 votos e Vera Paixão, 70.

Em Chupinguaia, Lúcio Mosquini somou 2.210 votos. Entre os candidatos do Cone Sul, Natan Donadon recebeu 216 votos, Vera Paixão teve 42 e Dhonatan Pagani, 40.

Em Colorado do Oeste, município onde Natan Donadon foi criado, Lúcio Mosquini obteve 3.454 votos. Natan recebeu 961 votos, enquanto Pagani teve 245 e Vera Paixão, 166.

Em Corumbiara, Mosquini alcançou 1.058 votos, contra 386 de Natan Donadon, 119 de Dhonatan Pagani e 43 de Vera Paixão. Em Pimenteiras do Oeste, Mosquini teve 546 votos, enquanto Natan recebeu 204, Vera Paixão 25 e Pagani 18.

Os números mostram que, embora Natan Donadon tenha sido o candidato local mais votado no conjunto dos municípios, a região não conseguiu transformar essa votação em uma das oito cadeiras destinadas a Rondônia. Os oito eleitos têm bases eleitorais fora do Cone Sul. A apuração oficial confirmou a nova composição da bancada federal do estado.

Natan Donadon foi o último deputado federal eleito com forte base política no Cone Sul a exercer mandato na Câmara dos Deputados. Ele ocupou uma cadeira no Congresso por três legislaturas, entre 2005 e 2013.

Outro nome que poderia ter alterado esse cenário era o do deputado estadual Ezequiel Neiva, que chegou a disputar a vaga de deputado federal durante a campanha. A candidatura, entretanto, foi barrada pela Justiça Eleitoral.

Com o resultado das urnas, o Cone Sul encerra mais uma eleição sem um deputado federal eleito diretamente pela região. A expectativa de recuperar uma cadeira na Câmara dos Deputados, portanto, fica novamente para as próximas eleições.