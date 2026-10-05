É HOJE: Câmara anuncia eleição para definir Mesa Diretora para o biênio 2027/2028 em Vilhena

A Câmara de Vereadores de Vilhena anunciou nesta segunda-feira, 5, a realização da eleição da Mesa Diretora para o biênio 2027/2028.

Atualmente, a presidência da Casa de Leis é ocupada pelo médico Celso Machado (PL), eleito para comandar o Legislativo no biênio 2025/2026.

O anúncio da eleição foi feito por volta das 13h desta segunda-feira, por meio da pauta da sessão ordinária encaminhada à imprensa local.

Sem apresentar maiores detalhes, o documento informa apenas: “Eleição da Mesa Diretora para o Biênio 2027/2028, nos termos do artigo 15, § 1º, e artigos 21, 22, 24, 98 e 151, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Vilhena”.

Procurado pelo Extra de Rondônia, Celso Machado confirmou a realização da eleição na noite desta segunda-feira. A reportagem também apurou que as articulações entre os vereadores para a formação das chapas seguem em andamento durante a tarde. As conversas devem definir a composição das chapas que poderão disputar o comando do Legislativo no próximo biênio.

Além de Celso Machado, a atual Mesa Diretora é composta por Rose da Saúde, 1ª vice-presidente; Jander Rocha, 2º vice-presidente; Amanda Areval, 1ª secretária; e Pedrinho Sanches, 2º secretário.

A sessão ordinária está prevista para começar às 19h. Confira, abaixo, a pauta completa: