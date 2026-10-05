Em visita ao EXTRA, Luizinho Goebel agradece votação histórica e promete retribuir confiança com trabalho; vídeo

O deputado estadual Luizinho Gobel (PL), reeleito para o sexto mandato nas eleições deste domingo, 4 de outubro, visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta segunda-feira, 5, ocasião em que agradeceu aos eleitores pela confiança e por mais uma oportunidade de continuar representando Rondônia no Parlamento Estadual.

Para Luizinho, a conquista do sexto mandato aumenta ainda mais sua responsabilidade e seu compromisso com a região, especialmente na busca por ações e investimentos que beneficiem a população.

“Temos esse compromisso e vamos retribuir com muito trabalho. Fica aqui o meu agradecimento a todos que confiam no nosso trabalho. Meu sentimento é de gratidão. Tenho recebido muitas mensagens de carinho e quero agradecer a cada pessoa que nos apoiou. Recebam todos esse abraço fraterno”, destacou.

Luizinho também comemorou a votação expressiva obtida nas urnas neste domingo, considerada por ele histórica. Com 25.915 votos, o parlamentar alcançou a maior votação já registrada na região do Cone Sul para o cargo de deputado estadual.

Ao fazer uma retrospectiva de sua trajetória eleitoral, Luizinho lembrou os números alcançados nas eleições anteriores. No primeiro mandato, recebeu 8.331 votos; no segundo, 15.510; no terceiro, 11.350; no quarto, 16.999; e, no quinto mandato, 14.162 votos. “Fiquei surpreso, porque não esperava alcançar essa votação. É um resultado que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Vou retribuir a confiança de todos os eleitores rondonienses com muito trabalho”, garantiu. (Assista ao vídeo abaixo).