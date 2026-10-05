Homem causa tumulto em igreja evangélica e é contido por fiéis em Vilhena

Um homem de nacionalidade argentina foi contido por frequentadores de uma igreja evangélica na Avenida Jô Sato, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, após causar perturbação e tumulto durante a realização do culto religioso.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada para intervir em uma ocorrência de perturbação do sossego e da ordem em um templo localizado em frente ao Hospital Regional.

Ao chegar ao endereço, a guarnição encontrou o cidadão estrangeiro já imobilizado no solo por pessoas que participavam da cerimônia religiosa.

Segundo relatos das testemunhas, o homem estaria fazendo algazarra e promovendo desordem no interior do templo, interrompendo a celebração.

Diante do cenário, os policiais militares retiraram o indivíduo do local para restabelecer a tranquilidade no ambiente religioso.

A ocorrência foi formalizada por meio de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e o homem assumiu o compromisso de comparecer em juízo para responder pelos seus atos conforme prevê a legislação.