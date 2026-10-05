Homem é baleado por dupla em motocicleta e pede socorro próximo a escola no bairro São José em Vilhena

Um homem foi socorrido ao hospital após ser baleado nas proximidades do bairro São José, em Vilhena. Ferido, ele conseguiu se deslocar até as imediações da Escola Mário Graça, onde pediu ajuda.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição da Polícia Militar foi acionada para averiguar a situação.

Ao chegarem às proximidades da unidade escolar, os policiais constataram que a vítima já recebia atendimento de uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar, sendo encaminhada em seguida ao Hospital Regional.

Em conversa com a polícia, o homem relatou que trafegava pela região quando foi surpreendido por dois indivíduos ocupando uma motocicleta Honda Fan de cor preta.

A dupla aproximou-se e efetuou disparos de arma de fogo em sua direção, atingindo sua perna esquerda. A vítima informou não conhecer os atiradores e declarou desconhecer a motivação do atentado.

No hospital, a equipe médica de plantão confirmou a presença de duas perfurações provocadas pelos projéteis na perna do paciente, que permaneceu internado sob observação e cuidados médicos.

Uma bicicleta de cor vermelha, pertencente à vítima e deixada no local onde o socorro foi solicitado, foi recolhida pela Polícia Militar e entregue na Central de Operações para os procedimentos administrativos.

A Polícia Civil investigará o caso para identificar os autores da tentativa de homicídio.