Motociclista com sinais de embriaguez atinge bicicleta elétrica e deixa mãe e filha feridas em Vilhena

Uma mulher e sua filha ficaram feridas após a bicicleta elétrica em que trafegavam ser atingida na traseira por uma motocicleta na Rua Dios Bispo de Souza, em Vilhena.

O condutor da moto apresentava visíveis sinais de embriaguez e foi preso em flagrante.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a ciclista relatou à guarnição da Polícia Militar que seguia pela via acompanhada da filha na garupa quando foi surpreendida pela colisão traseira provocada pelo motociclista, que trafegava no mesmo sentido.

Com o impacto, mãe e filha sofreram quedas e escoriações pelo corpo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar compareceu ao local, prestou o atendimento pré-hospitalar e encaminhou ambas ao Hospital Regional para avaliação médica. O motociclista também sofreu escoriações leves, mas recusou atendimento médico.

Durante o registro da ocorrência, os policiais militares observaram que o condutor da moto Honda CG Titan apresentava fortes sinais de alteração da capacidade psicomotora, como fala distorcida, andar cambaleante e hálito etílico. Convidado a realizar o teste do etilômetro (bafômetro), ele se recusou a soprar o aparelho.

Diante dos indícios constatados e registrados pela guarnição, o homem recebeu voz de prisão por conduzir veículo sob a influência de álcool e por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ele foi conduzido e entregue na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

A Perícia Técnica não pôde realizar os procedimentos de praxe no local devido à alteração da cena do acidente, já que os veículos haviam sido movidos antes da chegada da equipe.

A motocicleta e a bicicleta elétrica foram liberadas no local para condutores habilitados e familiares responsáveis.