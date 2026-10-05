Mulher é presa suspeita de aplicar golpe do falso empréstimo e movimentar contas de terceiros em Chupinguaia

Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Militar no município de Chupinguaia após ser acusada de liderar um esquema fraudulento que envolvia a contratação indevida de empréstimos bancários e a apropriação de dados pessoais e bancários de terceiros.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o caso veio à tona quando um casal procurou o quartel da PM para relatar que havia fornecido dados e senhas bancárias à suspeita sob o pretexto de que ela precisava de uma conta para receber um depósito.

Pouco tempo depois, o casal percebeu a contratação de um empréstimo não autorizado no valor de R$ 4.697,00 em sua conta, acompanhado de transferências via Pix para contas de terceiros.

Durante as diligências policiais no endereço da investigada, uma segunda vítima compareceu ao local informando ter sofrido um golpe semelhante, no qual foi contratado um empréstimo de R$ 10.000,00 em seu nome, também com transferência imediata dos valores.

Aos policiais, a suspeita admitiu que utilizava intermediários para atrair as vítimas e que obtinha percentuais sobre os empréstimos realizados por meio de links fornecidos por um suposto consultor. Ela revelou ainda que utilizava contas de conhecidos sem o conhecimento destes e que destinava os recursos obtidos para apostas em jogos online. No imóvel, os agentes também apreenderam uma porção de maconha, notebooks, celulares e mais de R$ 1 mil em espécie.

A mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) em Vilhena, juntamente com todo o material apreendido, para a formalização do flagrante e adoção das medidas cabíveis pela Polícia Civil.