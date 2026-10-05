Polícia Militar apreende mais de 3 kg de maconha, balanças e bicicletas elétricas com ignição violada em Vilhena

Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de mais de 3 quilos de maconha, porções de cocaína, balanças de precisão, dinheiro em espécie, anotações do tráfico e duas bicicletas elétricas com indícios de adulteração, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento de rotina pelo bairro Bodanese quando avistou dois homens em atitude suspeita no cruzamento das avenidas Melvin Jones e Presidente Tancredo Neves.

Ao perceberem a aproximação da viatura, um deles dispensou no chão um invólucro plástico contendo duas porções de cocaína.

Durante a abordagem e a revista pessoal, os suspeitos admitiram ser os proprietários da substância. Um deles revelou ainda que guardava mais entorpecentes em um imóvel no bairro Cidade Verde II.

No local indicado, acompanhados pela proprietária da residência, os policiais encontraram outro homem em posse de uma caixa contendo maconha, balança de precisão, insumos para embalagem e um aparelho celular.

Na sequência das diligências, a equipe deslocou-se até uma residência no bairro Assossete, onde foi localizada a maior parte do material ilícito. No quarto do imóvel, os agentes apreenderam 28 invólucros de maconha prontos para comercialização e três pacotes maiores da mesma erva, totalizando 3,128 kg.

No mesmo cômodo, foram recolhidas duas balanças digitais, embalagens plásticas, R$ 180 em dinheiro, uma caderneta com a contabilidade do grupo e ferramentas de origem não comprovada.

Na garagem do imóvel, os policiais localizaram duas bicicletas elétricas. Uma delas apresentava a ignição violada, permitindo o acionamento sem o uso da chave original.

Uma mulher presente no local afirmou ser a proprietária dos veículos, mas não apresentou documentação e não soube explicar a alteração na ignição.

Diante do cenário de tráfico de drogas e suspeita de receptação, os envolvidos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) juntamente com todo o material apreendido.

Devido à presença de uma menor no imóvel, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar os procedimentos legais.

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