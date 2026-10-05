Trabalhador descobre empréstimo de R$ 13 mil em seu nome e relata ameaças em Chupinguaia

Um trabalhador procurou o Quartel da Polícia Militar em Chupinguaia para denunciar ter sido vítima de um golpe financeiro que resultou na contratação não autorizada de um empréstimo de R$ 7.038,05 em seu nome.

Com os juros e o parcelamento em 24 vezes, o valor total da dívida gerada chegou a R$ 13.763,28.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima relatou que vinha sendo abordada por conhecidos que insistiam para que ela cedesse a conta bancária para o recebimento de valores.

Após inicial recusa, o homem acabou concordando em encontrar uma mulher nas proximidades do hospital municipal para realizar o suposto procedimento.

No local, a suspeita solicitou acesso aos aplicativos bancários e do portal de serviços do governo federal no celular da vítima.

Dois dias depois, ao checar suas contas, o trabalhador constatou a contratação do empréstimo e a transferência imediata de todo o montante, via Pix, para a conta do companheiro da suspeita.

Ao questionar a mulher sobre a movimentação indevida, a vítima foi intimidada e orientada a ficar em silêncio, sob alegação de que a investigada teria ligação com grupos criminosos. Temendo por sua segurança, o morador deixou de denunciar o fato de imediato.

A decisão de procurar a Polícia Militar ocorreu após o morador tomar conhecimento de que a mulher havia sido presa recentemente por envolvimento em fraudes semelhantes na região.

A ocorrência foi registrada e encaminhada à Polícia Civil para investigação.