VÍDEO: caminhão atinge poste que alimenta energia da Câmara e gera queda de internet que impede transmissão de eleição polêmica em Vilhena

Um acidente de trânsito incomum registrado na noite desta segunda-feira (5), nas proximidades da Câmara Municipal de Vilhena, chamou a atenção e despertou suspeitas nas redes sociais.

Um caminhão, do tipo cavalo mecânico, teria atingido um poste que integra o sistema responsável por alimentar e iluminar o prédio da Câmara de Vereadores e, segundo informações apuradas pela reportagem, o incidente acabou provocando a queda da internet no Legislativo, impedindo a transmissão online da sessão que elegeria a nova Mesa Diretora para o biênio 2027/2028.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o poste após ter sido atingido. Nas imagens, é possível observar a estrutura danificada, mas o momento da colisão não foi registrado pelo vídeo. Segundo informações repassadas à reportagem, o caminhão teria atingido o poste durante uma manobra de marcha a ré e, posteriormente, deixado o local.

O episódio ganhou ainda mais repercussão pelo momento em que ocorreu. Naquela noite, estava prevista a sessão destinada à eleição da nova Mesa Diretora da Câmara, cuja realização vinha sendo contestada judicialmente por vereadores.

Uma decisão liminar havia determinado a suspensão dos efeitos da convocação da eleição. Apesar disso, a sessão foi realizada e os vereadores definiram a nova composição da Mesa Diretora.

Além do acidente, outro fato chamou a atenção durante a noite: a Câmara não conseguiu transmitir a sessão pela internet, como normalmente ocorre. Segundo apurado pela reportagem, a interrupção da conexão ocorreu após o incidente envolvendo o poste que atende a estrutura do Legislativo.

A sequência dos acontecimentos passou a alimentar comentários e especulações nas redes sociais. Há rumores de que a colisão contra o poste poderia ter sido intencional, principalmente em razão do momento em que o fato ocorreu.

Até o momento, porém, não há confirmação oficial de que a colisão tenha sido proposital. Também não há informações confirmadas sobre a identificação do caminhão ou do motorista.

As circunstâncias da ocorrência ainda não foram totalmente esclarecidas, incluindo o motivo da manobra, a extensão dos danos provocados no poste e os efeitos sobre a infraestrutura de energia e internet da Câmara Municipal.

A reportagem acompanha o caso e aguarda informações oficiais que possam esclarecer o ocorrido e identificar o veículo envolvido.

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