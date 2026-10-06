Idoso analfabeto descobre empréstimo de R$ 8,4 mil sem autorização em sua conta bancária em Chupinguaia

Um aposentado procurou o Quartel da Polícia Militar em Chupinguaia para denunciar ter sido vítima de um golpe financeiro que resultou na contratação não autorizada de um empréstimo bancário superior a R$ 8.400,00 em seu nome.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o morador relatou ser analfabeto e depender do auxílio de terceiros para realizar movimentações financeiras no dia a dia.

Diante dessa limitação, ele confiava na ex-cunhada para administrar sua conta e receber o benefício previdenciário, entregando a ela seu cartão bancário, senhas e documentos pessoais.

A fraude começou a ser percebida quando o aposentado notou que os valores recebidos mensalmente estavam vindo abaixo do montante habitual.

Desconfiado das reduções constantes, a vítima deslocou-se até a agência bancária em Vilhena, onde foi informada pelos atendentes sobre a existência de um contrato de empréstimo ativo vinculado à sua conta.

O idoso afirmou categoricamente que jamais autorizou ou solicitou o empréstimo. Diante dos fatos, a Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência, que foi encaminhado à Polícia Civil para investigar o uso indevido dos dados pessoais e averiguar a responsabilidade sobre a contratação fraudulenta.