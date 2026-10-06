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terça-feira, 06 de outubro de 2026.

Motoneta furtada é encontrada destruída pelo fogo no bairro Ipanema em Vilhena

Veículo havia sido levado de madrugada e passou por perícia técnica antes de ser recolhido à UNISP
O que restou do veículo foi recolhido e apresentado na UNISP para as providências cabíveis e posterior devolução ao proprietário

Uma motoneta com restrição de furto foi encontrada completamente queimada na Rua Espírito Santo, no bairro Ipanema, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada por um morador da região que avistou o veículo em chamas ainda durante a madrugada.

Uma guarnição deslocou-se até o endereço e confirmou a situação.

Ao checarem a numeração do chassi, os policiais constataram que a motoneta possuía registro de furto formalizado poucas horas antes na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

A Perícia Técnica compareceu ao local para realizar os levantamentos praxe e colher vestígios que possam auxiliar na identificação dos autores do crime e na determinação das causas do incêndio.

Após o término dos trabalhos periciais, o que restou do veículo foi recolhido e apresentado na UNISP para as providências cabíveis e posterior devolução ao proprietário.

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