Vereador cobra limpeza da BR-364 após pedras de recapeamento atingirem veículos em Candeias do Jamari

O vereador Euzebio Lopes, de Candeias do Jamari, voltou a cobrar providências da concessionária Nova 364 após pedras de brita utilizadas em serviços de recapeamento permanecerem espalhadas pela BR-364, no trecho duplicado entre o Trevo do Roque, em Porto Velho, e Candeias do Jamari.

Segundo o parlamentar, os resíduos estão sobre as faixas de rolamento e o acostamento e acabam sendo lançados pelos pneus dos veículos, atingindo carros, motocicletas e até pedestres.

De acordo com Euzebio, já foram registrados casos de danos em veículos, como para-brisas quebrados ou danificados, além de amassados e arranhões na lataria. Ele também alerta para o risco de acidentes, principalmente envolvendo motociclistas.

“Não podemos esperar que aconteça uma tragédia para que sejam tomadas providências. É necessário que a concessionária faça a limpeza imediata da pista e do acostamento, eliminando as pedras que estão sendo lançadas pelos pneus dos veículos”, afirmou.

O vereador informou que pretende registrar um boletim de ocorrência nesta quarta-feira (30), para documentar a situação e os riscos enfrentados pelos usuários da rodovia.

Segundo ele, o registro poderá também servir de base para eventual busca por responsabilização e reparação de danos, caso seja comprovada a relação entre as condições da pista e os prejuízos causados.

Euzebio afirmou ainda que já encaminhou ofício à Nova 364 solicitando providências e reforçou o pedido para que a concessionária realize uma limpeza emergencial no trecho.

A cobrança, segundo o parlamentar, tem como objetivo reduzir os riscos para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que utilizam diariamente a BR-364 entre Porto Velho e Candeias do Jamari.