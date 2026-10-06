VÍDEO: sem energia desde as 7h, produtores temem perder leite e cobram providências da Energisa em distrito de Corumbiara

Moradores do distrito de Seringal, pertencente ao município de Corumbiara, estão revoltados com a interrupção no fornecimento de energia elétrica registrada nesta terça-feira, 6 de outubro.

Segundo relatos encaminhados ao Extra de Rondônia, a comunidade está sem energia desde aproximadamente 7h da manhã. A principal preocupação é com os produtores rurais, que temem perder a produção de leite armazenada nos resfriadores.

O agricultor Aroldo Fernando Becher afirmou so site que a situação representa uma falta de respeito com os moradores e produtores da região. Conforme ele, a comunidade possui cerca de 12 resfriadores de leite, que dependem de energia elétrica para manter a produção refrigerada.

Ainda, segundo o agricultor, mais de 70 famílias estariam sem energia elétrica no distrito. Com a interrupção prolongada, produtores afirmam que existe o risco de todo o leite armazenado nos equipamentos ser perdido.

Os moradores cobram providências da Energisa e o restabelecimento do fornecimento de energia o mais rápido possível, principalmente diante dos prejuízos que a falta de eletricidade pode causar aos produtores rurais. (Assista a reclamação do produtor abaixo).