Ação da PM apreende diversas motocicletas irregulares e resulta em prisão durante fiscalização no Centro de Vilhena

Durante fiscalização de trânsito realizada no final da noite deste domingo, a Polícia Militar apreendeu diversas motocicletas irregulares e efetuou a detenção de condutores no centro e nos bairros de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , as operações foram intensificadas em virtude do grande fluxo de pessoas e veículos gerado pelas comemorações do primeiro turno das eleições.

Entre as principais ocorrências da noite, uma guarnição abordou o condutor de uma motocicleta Honda CG 150 Fan no cruzamento da Avenida Major Amarante com a Rua Geraldo Magela.

Ao checarem os dados, os policiais constataram que o motociclista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o veículo apresentava restrição judicial.

O condutor recusou-se a realizar o teste do etilômetro (bafômetro) e, durante a busca pessoal, os agentes encontraram porções de maconha em seus bolsos. O homem alegou ser usuário e acabou conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

VARREDURA E APREENSÃO DE VEÍCULOS IRREGULARES

A fiscalização ostensiva resultou na remoção de múltiplos veículos de circulação. As guarnições constataram infrações graves, como pendências na documentação, escapamentos barulhentos/adulterados, motoristas trafegando na contramão de direção e realizando manobras perigosas.

Também foram flagradas motocicletas equipadas com dispositivos articulados nas placas para dobrar e dificultar a identificação policial.

Todos os veículos recolhidos durante as abordagens foram encaminhados ao pátio do Ciretran.

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