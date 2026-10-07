Homem com extensa ficha criminal é preso ao ser flagrado com eletrodomésticos furtados de residência em Vilhena

Um homem já conhecido no meio policial por envolvimento em diversas ocorrências foi preso pela Polícia Militar após ser flagrado transportando eletrodomésticos furtados no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o furto ocorreu quando a proprietária de um imóvel na Rua Modesto Batista ausentou-se de casa durante a noite.

Ao retornar pela manhã, a vítima encontrou a porta dos fundos arrombada e percebeu a subtração de diversos pertences, incluindo um notebook, secador de cabelo, aspirador robô, chapinha, joias, bolsas e celular. O invasor teria utilizado um terreno baldio vizinho para ter acesso à residência.

Horas após o registro do crime, durante patrulhamento pelo bairro Cristo Rei, uma guarnição da Rádio Patrulha avistou o suspeito no cruzamento com a Travessa 1520 carregando uma sacola de grande volume.

Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou se desvencilhar dos policiais adentrando rapidamente o quintal de uma casa.

Durante a abordagem e checagem da sacola, os agentes encontraram um aspirador robô, um secador de cabelo e uma chapinha.

Ao consultarem o sistema, os policiais confirmaram que os itens batiam com a descrição dos objetos furtados na noite anterior. Questionado sobre a procedência dos aparelhos, o abordado não soube explicar onde os havia adquirido e limitou-se a dizer que não eram seus.

Diante do flagrante de receptação, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde permaneceu à disposição da Justiça.

Os objetos recuperados foram apreendidos para restituição à proprietária.