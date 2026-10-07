Homem é detido após esconder pacote de carne sob as roupas e tentar sair de mercado em Vilhena

Um homem foi detido após tentar furtar um pacote de carne congelada em um supermercado localizado na Avenida Celso Mazutti, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada por funcionários do estabelecimento.

Ao checarem as imagens do sistema de videomonitoramento interno, os trabalhadores flagraram o momento em que o suspeito pegou a peça de carne e a escondeu por baixo de suas vestes.

Na sequência, o homem passou pelos caixas carregando uma cesta com itens de menor valor e dirigiu-se à saída. Ele foi abordado pela equipe de segurança no estacionamento antes que conseguisse deixar o local.

A guarnição da Rádio Patrulha compareceu ao estabelecimento e colheu as imagens do circuito de segurança que comprovaram a ação ilícita.

Diante do flagrante de tentativa de furto, o homem foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a tomada das providências legais.