Motoneta furtada é localizada escondida em área de mata às margens da BR-364 em Vilhena

Uma motoneta Honda Biz 125, de cor branca, que possuía registro de furto, foi localizada e recuperada pela Polícia Militar na margem da BR-364, sentido Porto Velho, no município de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a ação teve início após informações sobre o paradeiro do veículo levarem a equipe policial até as imediações de um antigo posto de combustível desativado ao longo da rodovia federal.

Durante as buscas na região indicada, os policiais encontraram a motoneta escondida no meio da vegetação, a poucos metros da pista.

Na checagem dos dados do veículo, confirmou-se que se tratava da motoneta furtada no último dia 1º de outubro. O veículo estava com a chave na ignição e sem danos aparentes.

Diante do constatação, a motoneta foi recolhida e apresentada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro da recuperação e posterior restituição ao legítimo proprietário.