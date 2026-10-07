Motorista dá ré ao sair de canteiro central e provoca colisão com motocicleta em Cerejeiras

Um grave acidente de trânsito envolvendo um automóvel Ford Ka e uma motocicleta Honda CG 125 Titan deixou um homem ferido na Avenida Integração Nacional, no centro de Cerejeiras.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a motorista do carro relatou à Polícia Militar que o veículo estava estacionado na área destinada a estacionamento no canteiro central da avenida.

Ao engatar a marcha à ré para sair do local, ela não percebeu a aproximação da motocicleta que trafegava pela via, resultando na colisão contra a traseira do automóvel.

Com a força do impacto, o vidro traseiro do carro quebrou e a motocicleta sofreu estragos de grande monta na parte dianteira.

O motociclista sofreu diversos cortes no braço esquerdo e escoriações na perna direita, além de perder considerável quantidade de sangue no local.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e conduziu a vítima ao Hospital São Lucas.

Câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais das proximidades registraram a dinâmica do acidente e as imagens foram disponibilizadas para auxiliar nos trabalhos da Polícia Técnica (Politec).

No hospital, o motociclista afirmou estar consciente, negou o consumo de bebidas alcoólicas e declarou não se recordar com clareza dos detalhes da colisão.

Durante a checagem nos sistemas, os policiais constataram irregularidades no licenciamento dos veículos e na documentação de habilitação, sendo lavrados os devidos autos de infração de trânsito.