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quarta-feira, 07 de outubro de 2026.

Motorista sinaliza conversão e tem caminhonete atingida por bicicleta em Colorado

Ciclista menor de idade tentou realizar ultrapassagem, sofreu queda e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao hospital
Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, prestou os primeiros socorros no local e encaminhou o ciclista ao Hospital Municipal

Um acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete Ford Ranger e uma bicicleta mobilizou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros na Avenida Marechal Rondon, em Colorado do Oeste.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a condutora da caminhonete transitava pela via e acionou a seta indicadora de direção para realizar a conversão para a Avenida Amazonas.

Neste momento, um menor de idade que trafegava de bicicleta em alta velocidade tentou realizar uma ultrapassagem pela direita, colidindo contra a lateral do veículo.

Com o impacto, o jovem sofreu uma queda no asfalto e ambos os veículos apresentaram danos materiais.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, prestou os primeiros socorros no local e encaminhou o ciclista ao Hospital Municipal de Colorado do Oeste para avaliação médica. A Polícia Militar colheu as informações e registrou a ocorrência para as providências cabíveis.

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