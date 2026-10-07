Motorista sinaliza conversão e tem caminhonete atingida por bicicleta em Colorado

Um acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete Ford Ranger e uma bicicleta mobilizou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros na Avenida Marechal Rondon, em Colorado do Oeste.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a condutora da caminhonete transitava pela via e acionou a seta indicadora de direção para realizar a conversão para a Avenida Amazonas.

Neste momento, um menor de idade que trafegava de bicicleta em alta velocidade tentou realizar uma ultrapassagem pela direita, colidindo contra a lateral do veículo.

Com o impacto, o jovem sofreu uma queda no asfalto e ambos os veículos apresentaram danos materiais.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, prestou os primeiros socorros no local e encaminhou o ciclista ao Hospital Municipal de Colorado do Oeste para avaliação médica. A Polícia Militar colheu as informações e registrou a ocorrência para as providências cabíveis.