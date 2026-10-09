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sexta-feira, 09 de outubro de 2026.

Apenado em regime semiaberto é flagrado descumprindo horário judicial no bairro Boa Esperança em Vilhena

Homem usufruía de portaria para procurar emprego, mas foi abordado fora do horário permitido; ao ser questionado, minimizou a infração
O homem foi reorientado quanto às obrigações judiciais e intimado a comparecer ao estabelecimento prisional para a adoção das medidas disciplinares

Um homem que cumpre pena no regime semiaberto foi flagrado pela Polícia Militar descumprindo medida cautelar judicial durante patrulhamento tático na Avenida Paraná, no bairro Boa Esperança, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha avistou o apenado trafegando em uma bicicleta pela via.

Os policiais, que já tinham conhecimento das condições impostas pela Justiça ao indivíduo, constataram que ele estava fora da rota e do horário estabelecidos por decisão judicial.

Ao ser abordado, o apenado admitiu que sabia do descumprimento, alegando que havia saído para quitar dívidas e que retornaria logo em seguida para sua residência, minimizando a situação perante a equipe policial.

A Polícia Militar fez contato com a Colônia Penal, onde os policiais penais de plantão confirmaram que o albergado beneficiava-se da Portaria de Liberação Para Procurar Emprego (LPE).

A norma autoriza a permanência em “rota livre” nos dias úteis, estritamente no horário das 8h às 14h.

Diante do descumprimento, o homem foi reorientado quanto às obrigações judiciais e intimado a comparecer ao estabelecimento prisional para a adoção das medidas disciplinares cabíveis por parte do Poder Judiciário.

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