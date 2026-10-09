Foragido do semiaberto é preso com duas facas após agredir e lesionar policial no Cristo Rei em Vilhena

Um homem evadido do sistema prisional foi capturado pela Polícia Militar no bairro Cristo Rei, em Vilhena, após fugir de uma abordagem, tentar agredir os policiais e ser flagrado em posse de duas facas de grande porte.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento preventivo pela Rua 1515, nas proximidades do cruzamento com a Rua Dália, quando avistou dois indivíduos em atitude suspeita.

Ao receber a ordem de parada, um dos homens empreendeu fuga em uma bicicleta transportando uma mochila.

Os policiais iniciaram o acompanhamento a pé. Durante a perseguição, o suspeito abandonou a bicicleta e seguiu em fuga até ser alcançado. Ao receber voz de abordagem, ele resistiu ativamente, entrando em confronto físico com a equipe.

Durante a tentativa de contenção, o homem projetou um dos policiais contra o muro de uma residência e uma calçada de pedras, provocando lesões na mão e na orelha do agente.

Com o apoio dos demais integrantes da guarnição, o indivíduo foi contido e algemado. Durante a revista pessoal, os policiais constataram que ele portava duas facas do tipo açougueiro.

Ao realizarem a checagem dos dados nos sistemas policiais, os agentes verificaram que o homem encontrava-se evadido do regime semiaberto.

O abordado, que apresentava escoriações decorrentes da queda e lesões antigas, foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a realização de exame de corpo de delito.

Em seguida, foi registrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelos crimes de lesão corporal e porte de arma branca, sendo o foragido recolhido ao estabelecimento prisional para o cumprimento das medidas cabíveis.