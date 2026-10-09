Investigação sobre furto em oficina leva polícia a ponto de receptação e apreensão de armas e drogas em Cerejeiras

Uma ação da Polícia Militar resultou na desarticulação de um ponto de receptação de objetos furtados e tráfico de drogas no município de Cerejeiras.

A intervenção ocorreu após o proprietário de uma oficina mecânica procurar a polícia para denunciar o furto de diversas ferramentas de seu estabelecimento.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a própria vítima conseguiu localizar o suspeito do furto, indivíduo já conhecido no meio policial. O homem confessou a autoria do delito e indicou ter trocado as ferramentas em uma residência localizada na Rua Colômbia.

Ao se dirigir ao imóvel acompanhado do suspeito para reaver seu material, o proprietário foi ameaçado por um homem armado, que o obrigou a deixar o local. Diante do risco, o comerciante acionou as forças de segurança.

Com as informações recebidas, equipes policiais deslocaram-se até o endereço informado. Ao notarem a chegada das guarnições, o suspeito tentou fugir para os fundos do imóvel, mas acabou localizado e detido escondido em um banheiro.

Farto material apreendido e drogas enterradas

Durante a vistoria na residência, os policiais visualizaram de imediato diversas caixas de ferramentas e objetos de procedência duvidosa. No interior do imóvel e em poder do abordado foram apreendidos:

Porções de cocaína e dinheiro trocado na carteira do suspeito, seis aparelhos celulares e um simulacro de arma de fogo (utilizado nas ameaças), a caixa de ferramentas furtada da oficina mecânica, devidamente reconhecida pelo dono.

Aprofundando as buscas no quintal da propriedade, os policiais encontraram enterrados no galinheiro cerca de 500 gramas de pasta base de cocaína, além de munições de diversos calibres (12, 28, .22, .40 e 9mm) e dois carregadores de pistola.

No interior de um veículo estacionado no local, foram localizados mais de 80 gramas de maconha.

No imóvel também foram apreendidos uma grande quantidade de eletroportáteis, lixadeiras, furadeiras, parafusadeiras, bombas d’água, botijões de gás, maços de fiação elétrica e até uma sela de animal.

Outra vítima compareceu ao local e reconheceu parte dos materiais apreendidos como sendo de sua propriedade.

O envolvido assumiu a posse do entorpecente e alegou adquirir os demais produtos de terceiros, sem saber se eram fruto de furto.

O suspeito foi preso e conduzido à Unidade Policial juntamente com todo o material apreendido para os procedimentos legais.