Jovem é preso por tráfico e corrupção de menores após PM flagrar consumo de maconha em praça no Centro de Vilhena

Um jovem de 20 anos foi preso pela Polícia Militar na Praça Nossa Senhora Aparecida, no centro de Vilhena, suspeito de tráfico de drogas e corrupção de menores.
Na mesma ação, dois adolescentes, de 13 e 16 anos, foram apreendidos.
Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento ostensivo na região quando percebeu um forte odor de maconha vindo de um banco da praça, onde três indivíduos estavam sentados.
Ao notar a aproximação da equipe policial, o adolescente de 16 anos dispensou no solo um invólucro plástico contendo cerca de 10 gramas de maconha, assumindo a propriedade da substância.
Durante a busca pessoal no jovem de 20 anos, os agentes encontraram um cigarro e outra porção da mesma substância.
Questionados, os abordados relataram que costumavam se reunir no local para consumir o entorpecente de forma compartilhada.
Confissão de entregas e esquema via rede social
Durante o atendimento da ocorrência, o jovem de 20 anos declarou espontaneamente aos policiais que atuava na entrega de entorpecentes a terceiros, recebendo valores entre R$ 10,00 e R$ 15,00 por corrida.
Ele explicou que recebia as instruções de locais e destinatários por meio de mensagens enviadas por um perfil em uma rede social. O aparelho celular do suspeito foi apreendido para perícia.
Diante dos fatos, as porções de entorpecentes foram recolhidas e o jovem recebeu voz de prisão pelos crimes de posse de drogas, tráfico de entorpecentes e corrupção de menores.
Os envolvidos foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).
Os pais dos adolescentes compareceram à delegacia e acompanharam o registro da ocorrência, assumindo a responsabilidade pela custódia dos filhos.