Motocicleta é encontrada ligada e abandonada no meio de avenida no bairro Jardim Eldorado em Vilhena

Uma motocicleta Honda Bros de cor branca com detalhes em vermelho foi localizada ligada e abandonada no meio da pista de rolamento na Avenida 34, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , populares que passavam pelo local estranharam o veículo abandonado com o motor em funcionamento e acionaram a Polícia Militar.

Antes da chegada da guarnição, os próprios moradores moveram a moto para a lateral da via, garantindo a segurança do tráfego.

Após checagem do emplacamento nos sistemas de segurança pública, os policiais identificaram o endereço do proprietário registrado.

A guarnição deslocou-se até a residência, no bairro Ípica, e encontrou o imóvel aberto. Ao entrarem na casa, os policiais localizaram o morador dormindo em seu quarto.

Ao ser questionado sobre o veículo, o homem apresentou resistência em colaborar, contestando a presença da equipe e alegando que a polícia não poderia ter entrado no local.

Após os esclarecimentos da guarnição sobre a localização do veículo abandonado em via pública, ele acabou confirmando ser o proprietário do bem.

Diante dos fatos, a motocicleta foi recolhida e apresentada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro da ocorrência e devida restituição.