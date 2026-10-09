VÍDEO: Dr. Paulo Henrique agradece votação, destaca conquistas do PL em RO e reforça apoio a Flávio Bolsonaro

O advogado cacoalense Paulo Henrique Silva, candidato a deputado estadual nas eleições de 4 de outubro, agradeceu, por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais, o apoio recebido durante a campanha eleitoral

Ele obteve 1.373 votos e aproveitou a mensagem para refletir sobre os desafios da vida e a importância de não desistir diante das adversidades.

“Não se pode ganhar todas, seja no esporte ou na vida. Mas as derrotas também podem nos ensinar lições valiosas. Vitorioso não é o que vence, mas aquele que se levanta diante de uma derrota”, afirmou Dr Paulo Henrique ao divulgar o vídeo.

Ex-vereador de Cacoal, onde exerceu mandato na Legislatura 2021-2024, o advogado também destacou os resultados do PL em Rondônia, partido que conquistou sete cadeiras na Assembleia Legislativa, três vagas na Câmara dos Deputados, duas no Senado Federal e a eleição do governador Marcos Rogério.

Ao final da mensagem, Paulo Henrique pediu apoio ao senador Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência da República no segundo turno das eleições, marcado para 25 de outubro. “A pessoa que perde e não desanima, que não perde a garra e o entusiasmo, é vitoriosa. Um dia, a coragem, a simplicidade, a dignidade e o trabalho o levarão a conquistar aquilo que sonha e almeja”, concluiu. (Assista ao vídeo abaixo).