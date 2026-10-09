VÍDEOS: temporal provoca queda de árvores, danos e apagão em Pimenteiras

Um forte temporal acompanhado de chuva de granizo atingiu o município de Pimenteiras do Oeste, na tarde desta quinta-feira, 8 de outubro, provocando estragos e transtornos à população.

A intensidade da tempestade causou a queda de árvores sobre a rede de distribuição de energia elétrica, provocando a interrupção do fornecimento em áreas do município.

Além dos problemas na rede elétrica, a força do temporal também causou danos à estrutura de um posto de combustíveis, onde parte do forro foi arrancada.

A chuva de granizo, acompanhada de ventos fortes, surpreendeu moradores e comerciantes da cidade.

Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas ou sobre a extensão total dos prejuízos provocados pela tempestade. (Assista aos vídeos abaixo).