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sexta-feira, 09 de outubro de 2026.

VÍDEOS: temporal provoca queda de árvores, danos e apagão em Pimenteiras

Temporal provocou estragos em Pimenteiras, região sul de Rondônia / Foto: Divulgação

Um forte temporal acompanhado de chuva de granizo atingiu o município de Pimenteiras do Oeste, na tarde desta quinta-feira, 8 de outubro, provocando estragos e transtornos à população.

A intensidade da tempestade causou a queda de árvores sobre a rede de distribuição de energia elétrica, provocando a interrupção do fornecimento em áreas do município.

Além dos problemas na rede elétrica, a força do temporal também causou danos à estrutura de um posto de combustíveis, onde parte do forro foi arrancada.

A chuva de granizo, acompanhada de ventos fortes, surpreendeu moradores e comerciantes da cidade.

Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas ou sobre a extensão total dos prejuízos provocados pela tempestade. (Assista aos vídeos abaixo).

 

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