Adolescente reincidente é apreendido após furtar bicicleta elétrica no estacionamento do Hospital Regional em Vilhena

Um adolescente conhecido no meio policial pelo envolvimento recorrente em furtos de bicicletas elétricas foi apreendido pela Polícia Militar na Rua 102-18, no bairro Moisés de Freitas, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , um morador avistou o menor conduzindo uma bicicleta elétrica de cor vermelha e, sabendo do histórico do jovem, questionou-o sobre a procedência do veículo.

Pressionado, o adolescente confessou ter furtado o bem no estacionamento do Hospital Regional.

Segundo o relato do jovem, o veículo estava travado com cadeado na roda dianteira. Ele utilizou uma pedra para quebrar a tranca, danificou o miolo da ignição e realizou uma ligação direta para dar partida e fugir do local.

Após a subtração, o menor deixou a bicicleta temporariamente estacionada nas imediações de onde reside. Ao retornar na manhã seguinte para buscar o veículo, acabou abordado pelo morador, que acionou a Polícia Militar.

A guarnição deslocou-se ao endereço e conduziu o garoto até sua residência, onde a avó materna foi informada sobre o ato infracional e orientada a acompanhar os procedimentos.

O menor e a bicicleta elétrica recuperada foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro da ocorrência e devida restituição ao proprietário.